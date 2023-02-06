Ворожий наступ може розпочатися будь-якої миті після 15 лютого, — Гайдай

Російські загарбники продовжують атакувати Україну. На Луганщині ворожий наступ може розпочатися будь-коли після 15 лютого. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«росіяни стягують резерви на Луганщину. Ворожий наступ може початися в будь-який момент після 15 лютого», — розповів він.

Гайдай зауважив, що зараз росіяни накопичують зброю та боєприпаси, а видно це через зменшення частоти обстрілів, чого не було раніше.

За даними Financial Times, Київ отримав «дуже надійні дані розвідки» про наміри росії розпочати новий наступ, атака може відбутися протягом 10 днів. За даними видання, найімовірнішим місцем нового етапу наступу стане західна частина Луганської області в районі міст Кремінна та Лиман, а також південь Донецької області, туди рф стягує війська вже кілька тижнів.

Як писали «ФАКТИ», аналітики ISW також вважають, що росія готується до «неминучого наступу» у найближчі місяці.

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