У росіян, які наступають на Бахмут, повна відсутність координації між військовими і найманцями з «Вагнера», — Генштаб

Станом на ранок понеділка, 6 лютого, окупанти, втрати яких з початку широкомасштабного вторгнення перевищили 131 тисячу військових загиблими, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на п'ятьох напрямках — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої пвк «вагнер».

Протягом доби, що минула, Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

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Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації. Прийом дітей до лікарні припинено.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що керівник української розвідки генерал-майор Кирило Буданов заявляв, що цього року росія зосередиться на захопленні більшої території у східній частині Донецької та Луганської областей. За його даними, в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових.

Фото Генштабу ЗСУ

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