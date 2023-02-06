Хотіла пройти фільтрацію, тому «лайкала» путіна: уродженку Вугледару засудили до 5 років тюрми

В Україні продовжується боротьба зі зрадниками та колаборантами. Жидачівський райсуд Львівської області визнав жительку Донецької області винною у виправдуванні збройної агресії рф і розпалюванні національної ворожнечі. Про це стало відомо із реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, відомо про декілька епізодів злочину, які відбулись у часовому проміжку від 7 по 17 червня 2022 року. Перебуваючи у місці свого постійного проживання, жінка у забороненій соцмережі «Однокласники» поширила публікацію. Вона складалась із відеозапису виступу президента російської федерації путіна наступного змісту: «Обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность, Югославию бомбили под каким предлогом санкций совета безопасности? Где Югославия, а где США? Уничтожили страну, но кто дал право наносить удары по европейской столице? Нет, что хотят то и делают, но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать? А планируют делать это же не за 1000 км от нашей национальной границы это у порога нашего дома! Вооруженные конфликты кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий, мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, и иметь хотя бы ясные понятные четко изложенные юридические гарантии». Під постом жінка залишила допис, що згодна із кожним словом диктатора-вбивці, відповідно здійснила виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.

Невдовзі уродженка Донеччини поширила відеозапис наступного змісту: «Ничто ж не покоробило элиту, но выбор сделан был и карта бита, посаженых противников майдана на месяцы, а то и много лет, вы не жалели, ведь «ФАШИЗМА НЕТ», когда сожгли людей второго мая, стоявших мирно за свои права, не возмутилась сонная молва, хвосты от страха плотно пожимая, когда Луганск нежданно разбомбили, когда Донбасс глушили и гнобили, и это длилось целых восемь лет, вы верили, в стране фашизма нет…«

Під час суду затримана громадянка України визнала вину. Служителям Феміди вона пояснила, що її квартиру розбомбили і вона втратила все майно, роботу. Особисте життя у неї не склалося, тому збиралася повертатися до батьків, які проживають на окупованій території. Боялася, що не пройде фільтрацію, тому і постила такі речі за допомогою телефону у соціальній мережі «Однокласники». Акаунт їй зареєстрував брат приблизно 15 років тому, а додаток «Однокласники» на телефон поставила сусідка.

«Вказані пости вона лише „лайкала“ і постила. Сама їх не створювала. Вона проти війни і насилля. Вірила у мир і мінські домовленості. Дії російської федерації вважає неправильними. Усвідомлює, що вчинила злочини. Більше такого ніколи вчиняти не буде», — читаємо у матеріалах справи.

Суд призначив обвинувачуваній позбавлення волі на строк п`ять років без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Також вона має сплатити на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи у сумі 33 978 гривень.

Нагадаємо, у ЗСУ виявили російського «крота».

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