Зливав дані про ЗСУ вітчиму-окупанту: стало відомо про вирок зраднику з Донеччини

В Україні продовжується боротьба зі зрадниками та колаборантами. Індустріальний районний суд міста Дніпра визнав чоловіка винним у сприянні злочинній організації, про це стало відомо із опублікованого вироку. Про обвинувачуваного відомо, що він — уродженець Санкт-Петербургу, проте у 1996 році отримав українське громадянство, оселившись у Краматорську.

За матеріалами справи бачити, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно погодився надавати інформацію щодо ЗСУ своєму вітчиму, який став учасником непередбаченого законом збройного формування терористичної організації «днр» та стосовно якого у 2015 році було ухвалено вирок Новозаводським районним судом Чернігова за участь у війні на боці окупантів, та засуджено до 5 років позбавлення волі, з наступним помилуванням та обміном.

З цією метою житель Краматорська через своїх знайомих та особисто відслідковував дислокацію військовослужбовців та військової техніки ЗС України. Зокрема, 9 березня він, перебуваючи вдома, за допомогою месенджера «телеграм» надав інформацію щодо розміщення військових підрозділів ЗС України на території колишнього заводу, усвідомлюючи те, що зазначені відомості можуть бути використані представниками окупантів. Наступного дня поплічник ворогів знову ж надав дані щодо наших воїнів й після цього був затриманий спецслужбами.

Обвинувачений свою вину не визнав, суду заявив, що нічого не знімав на телефон та нікому не передавав інформацію про розташування військових. А з вітчимом начебто не бачився десь з 2008−2009 років, однак періодично спілкувався телефоном. Також зрадник заявив про його незаконне затримання, катування, погрози фізичною розправою, які, зрештою після проведення розслідування ДБР, не підтвердились.

Проте сторона обвинувачування надала суду ряд доказів, серед яких відеозапис слідчого експерименту, на якому чоловік показав місце розташування військової техніки та блокпостів ЗСУ, що передавав дані про розташування військових та техніки збройних сил України. До слідчих потрапили і скріншоти листування затриманого із вітчимом із текстом такого змісту: «На выезде в сторону Дружковка поставили 2 БТР, много укропов с оружием, окопались суки». Відповідно до дослідженої судом інформації, наданої заступником командувача об`єднаних сил, підтверджено розташування блокпосту на виїзді з в напрямку м. Дружківка, блокпосту поблизу заводу «Кондиціонер» на виїзді з Краматорська в напрямку Покровська та села Василівка.

Служителі Феміди призначили зраднику покарання у вигляді десяти років позбавлення волі без конфіскації майна. Речові докази — мобільні телефони та сім-карти повернуть в дохід держави.

Нагадаємо, СБУ затримала 20-річного зрадника, який зливав ворогу дані про підстанції на заході України.

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