Не долетів до Москви лише 160 кілометрів: момент вибуху безпілотника під Калугою потрапив на відео

У відповідь на російську агресію Україна завдає ударів по важливих для противника місцях, зокрема, авіабазах. Тим часом у Калузької області росії, за 160 кілометрів від столиці рф, вибухнув невідомий безпілотник. Підтверджень тому, що БПЛА має українське походження, немає.

Місцеві паблики пишуть, що це сталося неподалік Калуги. Регіональна влада стверджує, що уламки дрону «не завдали шкоди цивільній та соціальній інфраструктурі» і що постраждалих немає.

У мережу вже виклали відео із вибухом у районі Резванського лісу.

«Щось долетіло до Калуги і там голосно вибухнуло. Начебто український безпілотник. Офіційно повідомляють, що жодних жертв і руйнувань немає — але це завжди так повідомляють спочатку. Потім історія починає, як то кажуть, обростати подробицями. Але справа тут, звичайно, не у шкоді, а у самому факті: від Калуги до москви по прямій (а безпілотник літає по прямій) 160 км. Не пройшло й року, як „Київ за три дні“ перетворилося на ждоної п'яді землі клятому НАТО, окопи у Білгородській та Курській областях та беспілотники, що долітають вже до далекого Підмосков'я», — відреагував на цю подію ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

Нагадаємо, що 26 грудня міноборони росії повідомляло, що ППО збила «на малій висоті при підльоті до військового аеродрому „Енгельс“ український безпілотник».Тоді офіційно підтвердили смерть трьох військовослужбовців, які загинули «внаслідок падіння його уламків».

Фото «Меш»

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