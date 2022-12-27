«Астрономічні втрати для рф»: військовий експерт розповів, як «бавовна» в Енгельсі зірвала масований ракетний удар ворога

Вибухи на військовому аеродромі в російському Енгельсі, які пролунали в ніч на 26 грудня, ймовірно зірвали новий масований ракетний удар кремля по Україні. Судячи з активності росіян напередодні, його мали нанести найближчими днями.



Про це в етері 24 каналу сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

За його інформацією, незадовго до «бавовни» на аеродромі було зафіксовано активність російської стратегічної авіації. Крім того, російське військове командування вивело у Чорне море кілька носіїв крилатих ракет «Калібр».

На думку експерта, ці нові вибухи схожі на попередній інцидент з літаками росії в Енгельсі.



«Я не думаю, що якщо вперше вийшло більше, ніж вдало, то потрібно було щось змінювати. І якщо це випадкова „бавовна“ — досить приємний збіг. Якщо якимось чином надзвуковий або навколозвуковий недопалок пролетів близько 600 кілометрів, то супер, система працює», — вважає Катков.



Він зазначив, що на аеродромі під час атаки могло бути до 20 літаків: стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.



«І треба розуміти, що це вдруге поспіль. Тобто, це другий ляпас кремлю й удар по найбільш захищеному аеродрому в росії», — наголосив експерт.



Підтверджених даних про наслідки нової «бавовни» в Енгельсі поки немає, однак у російських Telegram-каналах пишуть, що було пошкоджено п'ять російських літаків. А вже скоро супутникові знімки дозволять оцінити те, що сталося на аеродромі.



«П'ять стратегічних бомбардувальників — це космічні втрати для росії. Це астрономічні втрати, навіть якщо літаки і можна буде потім відновити», — зазначив головний редактор Defense Express.



Радник Офісу президента Олексій Арестович у програмі «Фейгін Live» також заявив, що на 26 грудня кремль намічав черговий масований удар по Україні, але «росії хронічно не щастить».

За його словами, після НП на авіабазі «Енгельс-2» в росії вирішили перемістити бомбардувальники на інші аеродроми вглиб країни. Енгельс нібито залишили 10 літаків.



Нагадаємо, в росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це вже друга за місяць НП на авіабазі російських стратегічних бомбардувальників, які запускають по Україні крилаті ракети.

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