«Головна мета кремлівської пропаганди — паніка, а за нею — зневіра»: Подоляк закликав «розділяти реальні можливості рф та слова рф про ці можливості»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав не грати в гру росіян про «великий наступ, якого треба боятись». Країна-агресорка втратила свою армію, а зараз пробує «дограти» мобілізованим резервом.

«Гібрідноє…Паніка, страх і знову паніка. А також — масштабні внутрішні інформаційні конфлікти, — пише Подоляк у соцмережах. — Саме на це роблять ставку росіяни в межах інтенсифікації гібридного компоненту війни…

І так, не слід недооцінювати інформаційної складової: у опонентів є ресурс, масштаб, креативні групи, розуміння, що «стиль Скабєєва/Соловйов» — це не для серйозної гри… Приклад? Масштабування меседжу про те, що «вони потужно атакують одразу з усіх напрямків і візьмуть під контроль центри ухвалення рішень». Це може деморалізувати. І навіть налякати. Головна мета — паніка, а за нею — зневіра. А на додачу — внутрішні «моральні ангели», які потужно розносять «всі крадуть, всіх у відставки»…

Це важливо для агресора? Безумовно. Бо:

11 місяців війни показали, що ми можемо дати відсіч та встояти. Боротьба триває, спротив міцнішає, а підтримка наших закордонних партнерів збільшується. Це дуже лякає представників «великої рф, яка всіх за три дні на шматки рве»…

До речі, навіть вчорашні найбільші європесимісти вже кажуть, що війна має завершитися програшом росії. На це націлена не лише Україна, а й увесь цивілізований світ.

Так от, все ж таки нам треба розділяти «реальні можливості рф» та слова рф про ці можливості. Російські пропагандисти вміють гучно говорити про перемоги, яких немає. Що ж по факту? Вони не можуть взяти навіть маленькі населені пункти і діють методом «спаленої землі»: обстрілюють територію та заходять в села, де не залишається нічого живого.

Вони пробуватимуть відволікати наші Сили оборони, наступаючи з різних напрямків, але наша розвідка все фіксує. Знову ж таки, вони могли робити це більш-менш ефективно, коли мали контрактну армію — найбільш злагоджену та логістично відбудовану. Натомість зараз у них — армія мобілізованих, у якій вибито командирську ланку нижчого та середнього рівня.

Лякаючи нас та Європу гібридним компонентом війни, росіяни продовжуватимуть схиляти владу до поступок. Будь-які поступки — це капітуляція, і ми цього не допустимо за жодних обставин. Тимчасове перемир’я призведе лише до наступного етапу війни в Україні, а в Європі розгорнеться хаос та тероризм, щедро фінансований російськими грошима.

Усе це очевидно. Тому, перше — не реагуємо на гібридні прояви росіян. Друге — пам’ятаємо, що Україна все бачить, контролює, готує відповіді. Третє — не граємо в гру росіян про «великий наступ, якого треба боятись». рф втратила свою армію, а зараз пробує дограти мобілізованим резервом. Четверте — не втягуємось у руйнівні внутрішні «війни». Усіх крадіїв самі доженемо".

Фото із соцмереж

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