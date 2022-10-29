Більше українських військових зможуть отримати статус УБД: що вирішив Кабмін

В Україні, де учасники бойових дій мають пільги при виході на пенсію, уряд розширив перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Про це повідомив Український ветеранський фонд.

«Йдеться про тих, хто пішов обороняти Україну від початку повномасштабного наступу росії. Уряд вніс відповідні зміни до Постанови КМУ № 413. Якщо військовослужбовці виконували бойові завдання особисто або у складі військової частини, вони зможуть отримати УБД. При чому немає різниці, скільки днів вони перебували у районах проведення бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Як можна підтвердити участь у виконанні бойових завдань? Для цього підійде витяг або копія одного з документів:

▪️ бойове донесення

▪️ журнал бойових дій (оперативні завдання, ведення оперативної обстановки)

▪️ вахтовий журнал

▪️ польотний лист

▪️ матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв

Як отримати статус УБД?

▪️ командири військових частин можуть звернутись до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина

▪️ або ж самі військовослужбовці самостійно звертаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

При подачі заявки на отримання УБД з собою потрібно взяти:

▪️ один із документів, що підтверджує виконання бойових завдань

▪️ довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена тепер новим додатком до Постанови КМУ № 413

Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 7322, згідно з яким добровольці матимуть змогу отримати статус учасників бойових дій.

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