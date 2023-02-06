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Андрій Смирнов розповів про три моделі спеціального трибуналу по злочину агресії росії проти України

15:07 6 лютого 2023
Андрій Смирнов

За результатами практичних дискусій із союзниками України та іншими країнами цивілізованого світу сьогодні «на столі» три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу по злочину агресії росії проти України. Про це повідомив заступник керівника ОП Андрій Смирнов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, по-перше, планується створення Спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН з прийняттям відповідної резолюції ГА ООН.

«По-друге, планується створення Трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу. Й по-третє, — створення Спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто буде частиною судової системи України), із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження у Європі, міжнародна підтримка)», — розповів заступник керівника ОП.

Він наголосив, що перші два варіанти є прийнятними та дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретних міжнародних злочинцях.

«Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня «міждержавного конфлікту», — додав Смирнов. Політик підкреслив, що світові потрібен територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності і визнання.

«Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора», — додав він.

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