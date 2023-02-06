100 тисяч гривень від Франко-української торгової палати для жінок, що ведуть бізнес під час війни: як отримати премію

Війна негативно вплинула на 95% українських підприємиць, саме тому, вони, як ніколи, потребують підтримки. Через військові дії бізнеси зазнали великих втрат, від фізичного знищення підприємств до корінної зміни ринку споживачів. Деякі вимушені зупиняти свою діяльність, деякі намагаються перенести виробництва й офіси в інші регіони України та розпочати все з «нуля»

100 тисяч гривень на розвиток власної справи та поїздку в Париж отримає переможниця премії «Створено жінками — 2023» від Франко-української торгово-промислової палати. Подача заявок розпочалась з 3-го лютого. У конкурсі можуть взяти участь жінки, що продовжують вести підприємницьку діяльність попри війну.

Крім грошової допомоги, всі фіналістки отримають консультаційну підтримку і членство у Франко-українській торгово-промисловій палаті.



«Конкурс відбувається вже 5-й рік поспіль. Премія не зупинилась і під час війни. Ми з впевненістю дивимося у майбутнє України, віримо в її перемогу і процвітання. Саме тому французькі компанії, які представлені в Україні, ніколи не припиняли своєї діяльності, і саме тому Франко-українська торгово-промислова палата продовжує підтримувати жіноче підприємництво, надаючи грант на розвиток бізнесу для переможниць премії. 55% українських підприємиць продовжують вести бізнес попри війну і заслуговують на визнання, підтримку та заохочення», — розповіла директорка Франко-української торгово-промислової палати Мод Жозеф.

За її словами, у 2022 році спостерігалася негативна тенденція з жіночим підприємництвом. Так, якщо у 2021 році жінки очолювали понад 33% українських компаній, то у 2022 їхня частка зменшилася на 4%.

«За нашою статистикою, 60% бізнесів, що подали заявки участь в конкурсі „Створено жінками“ 1 лютого 2022, зупинили свою діяльність станом на травень 2022. Саме тому наша мета — надати підприємицям не лише фінансову підтримку, але й поділитися досвідом успішних жіночих бізнесів, показати можливі напрямки розвитку, надихнути тих, хто лише наважується на власну справу», — додала Мод Жозеф.

Участь в конкурсі безкоштовна. Для цього необхідно до 15 березня 2022 року заповнити заявку на сайті: https://womanccifu.com та надати пакет документів: презентацію, коротке відео про проєкт і офіційний реєстраційний документ.

Кожна заявка оцінюється за такими критеріями: оригінальність і мета бізнесу, стратегічне бачення, якість презентації. Учасниці, які наберуть найбільшу кількість балів пройдуть у наступний тур, де відбуваються співбесіди з журі.

За останні 5 років участь у конкурсі «Створено жінками» взяло 347 підприємиць. Фіналістками стали 26 жінок, переможницями — 12, ще 4 отримали спеціальні відзнаки. Сфери їхньої діяльності охоплювали медичну галузь, виробництво харчів, іграшок, косметичних засобів, освітні та транспортні послуги тощо.

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