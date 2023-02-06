Британська аристократична сім’я вибачилась за експлуатацію рабів і виплатить компенсацію

Лаура Тревельян, журналістка BBC, що живе в Нью-Йорку, і чиї предки тримали рабів на острові Гренада (з групи Антільських островів в Карибському морі), сказала, що її сім'я просить вибачення «за роль, яку наші предки зіграли в поневоленні». Сім’я має намір передати 100 000 фунтів стерлінгів (понад $ 223тис) на створення громадського фонду для економічного розвитку острова, пише Daily Mail.

54-річна пані Тревельян повідомила, крім того, що семеро членів сім'ї також поїдуть до Гренади цього місяця, щоб принести публічні вибачення.

Аристократичні родичі Лаури Тревельян мали понад 1000 рабів на шести цукрових плантаціях на Карибському острові в 19 столітті. Вони отримали близько 34 000 фунтів стерлінгів у 1834 році — через рік після скасування рабства у Великобританії — як компенсацію за втрату живого «майна».

Портрет сера Джона Тревельяна з дружиною Луїзою Саймон (пара в центрі), які мали понад 1000 рабів на Гренаді

Сьогодні це приблизно 3 мільйони фунтів стерлінгів. Вона визнала, що 100 000 фунтів стерлінгів через майже 200 років може здатися «недостатнім», але сказала: «Я сподіваюся, що ми подаємо приклад».

Пані Тревельян минулого року відвідала Гренаду з документальним фільмом і сказала: «Мені було соромно, і я також відчувала, що це мій обов’язок. Ви не можете виправити минуле, але ви можете визнати біль».

Історик Девід Олусога сказав The Observer: «У той час як уряди вперто відмовляються брати участь у зростаючих закликах до репарацій… є сім’ї, компанії, університети, благодійні та інші організації, які визнають свій історичний зв’язок із рабством та імперією».

На відміну від цього Алан Смітерс з Букінгемського університету вважає: «Це минулі часи, і я думаю, що це не той шлях, яким ми повинні йти».

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про неймовірну історію австралійки, яку 4-річною дівчинкою вкрали в Англії — вона знайшла своїх рідних через 53 роки.

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