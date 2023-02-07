Благодійна організація видає частині українців по 6600 грн на сім’ю: як отримати

Внутрішньо переміщені особи мають змогу отримати новий вид допомоги від благодійної організації Caritas Ukraine. Кошти у розмірі 6600 грн призначені для облаштування на новому місці.

Допомога надається за три місяці одним платежем на кожного члена сім’ї, але не більш як на чотирьох осіб, йдеться на сайті організації.

Кошти може бути надано ектрено, коли відразу виплачується 6600 грн за три місяці, на такий вид допомоги можуть претендувати люди, які проживають у містах, наближених до зони активних бойових дій та на щойно деокупованих територіях, а також ті, хто виїжджає із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце.

Також можна отримати стабілізаційну багатоцільову грошову допомогу — по 2200 грн протягом шести місяців. Ці кошти надаються сім’ям, які переселилися до безпечних регіонів України і вже там намагаються облаштовувати своє життя.

Важливо, що сім’ї переселенців зможуть отримати одразу два види допомоги.

Довідково: з початку війни організація вже надала матеріальну допомогу 124 208 українцям.

Нагадаємо, що нещодавно до допомоги українським родинам долучився і новий американський благодійний фонд FastCоmpаny. У пріоритеті на отримання його допомоги будуть багатодітні матері, однак на матеріальну допомогу також зможе розраховувати будь-яка родина, яка зазнала втрат у результаті війни. Кошти можуть отримати сім'ї, які перебувають як в Україні, так і за кордоном. Обов'язковою умовою отримання допомоги є відкритий профіль у соціальних мережах.

Фото caritas.ua

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