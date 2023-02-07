39.55 / 40.33 42.26 / 43.35
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Благодійна організація видає частині українців по 6600 грн на сім’ю: як отримати

10:15 7 лютого 2023
Прийом заявки на виплату

Внутрішньо переміщені особи мають змогу отримати новий вид допомоги від благодійної організації Caritas Ukraine. Кошти у розмірі 6600 грн призначені для облаштування на новому місці.

Допомога надається за три місяці одним платежем на кожного члена сім’ї, але не більш як на чотирьох осіб, йдеться на сайті організації.

Кошти може бути надано ектрено, коли відразу виплачується 6600 грн за три місяці, на такий вид допомоги можуть претендувати люди, які проживають у містах, наближених до зони активних бойових дій та на щойно деокупованих територіях, а також ті, хто виїжджає із небезпечних регіонів або тільки приїхали на нове місце.

Також можна отримати стабілізаційну багатоцільову грошову допомогу — по 2200 грн протягом шести місяців. Ці кошти надаються сім’ям, які переселилися до безпечних регіонів України і вже там намагаються облаштовувати своє життя.

Важливо, що сім’ї переселенців зможуть отримати одразу два види допомоги.

Довідково: з початку війни організація вже надала матеріальну допомогу 124 208 українцям.

Нагадаємо, що нещодавно до допомоги українським родинам долучився і новий американський благодійний фонд FastCоmpаny. У пріоритеті на отримання його допомоги будуть багатодітні матері, однак на матеріальну допомогу також зможе розраховувати будь-яка родина, яка зазнала втрат у результаті війни. Кошти можуть отримати сім'ї, які перебувають як в Україні, так і за кордоном. Обов'язковою умовою отримання допомоги є відкритий профіль у соціальних мережах.

Фото caritas.ua

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

коктейль

Випивайте перед сном склянку «нічного викрадача жиру» — черевний жир зійде за тиждень (відео)

Танк

Нейтральна Швейцарія може піти на безпрецедентний крок: у країні заговорили про продаж майже 100 танків Leopard-2

валюта

Американський фонд виплатить деяким сім’ям по 1 тисячі доларів: де подати заявку

Роман Балаба

«Заради сина готова на все»: мама загиблого героя-десантника, який ціною життя врятував побратимів, на його честь зробила собі татуювання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту