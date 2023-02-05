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Гроші

Американський фонд виплатить деяким сім’ям по 1 тисячі доларів: де подати заявку

15:03 5 лютого 2023
валюта

Під час війни багато міжнародних організацій підтримують українців. Нещодавно американські підприємці створили організацію для допомоги українським сім'ям з дітьми.

Організація створила свій сайт fastcоmpаny.com.

Бізнесмени та стартапери вже зібрали мільйон доларів пожертвувань і цих грошей вистачить, щоб допомогти приблизно 5000 сімей, пише tehnofan.com.ua.

Повідомляється, що у пріоритеті на отримання допомоги будуть багатодітні матері.

На матеріальну допомогу також зможе розраховувати будь-яка родина, яка зазнала втрат у результаті війни. Кошти можуть отримати сім'ї, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.

Обов'язковою є умова отримання допомоги — відкритий профіль у соціальних мережах був. Також потрібно підписатися на сторінки організації у Facebook та Instagram.

Внести заявку на допомогу можна за посиланням https://airtable.com/shrvfSCquvjgdEJPy

Також потрібно відповісти на питання про сім'ю, надіслати сімейне фото та трохи написати, з якими проблемами зіткнулася родина.

Гроші можна витратити на свій розсуд і не потрібно звітувати, на що саме.

Нагадаємо, українським сім'ям також обіцяють грошову допомогу у розмірі 27 тисяч гривень від нового фонду Ukrainely.

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