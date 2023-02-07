Як платити за електрику без комісії: у YASNO дали інструкцію

Під час військового часу дисципліна платежів за енергоресурси набуває особливого значення. Але щоб не витрачати зайві гроші як комісію при оплаті за електроенергію, достатньо оплачувати квитанції онлайн. У такому разі комісія не знімається.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

«Користь від електронних рахунків — не лише у врятованих деревах. Щоб оплатити рахунок, не потрібно чекати листоношу/кур'єра. Особливо зараз, під час воєнного стану, коли ситуація така, що паперовий рахунок може затриматися. Та й коли платите в особистому кабінеті чи за посиланням з Viber/SMS, не нараховується комісія», — розповів він.

Зокрема, платити за світло без комісії можна в особистому кабінеті на сайті YASNO. Для цього на сторінці, яка відкривається одразу після входу до кабінету, необхідно натиснути «Обрати електронний рахунок».

Також на сайті YASNO є функція «Замовити електронний рахунок на Viber». Після заповнення форми слід залишити позначку навпроти «Я хочу щомісяця отримувати електронні рахунки».

Нагадаємо, напередодні українцям підказали, як уникнути переплат за електроенергію.

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