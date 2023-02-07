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Суспільство та люди

Як платити за електрику без комісії: у YASNO дали інструкцію

14:15 7 лютого 2023
Платіжна картка

Під час військового часу дисципліна платежів за енергоресурси набуває особливого значення. Але щоб не витрачати зайві гроші як комісію при оплаті за електроенергію, достатньо оплачувати квитанції онлайн. У такому разі комісія не знімається.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

«Користь від електронних рахунків — не лише у врятованих деревах. Щоб оплатити рахунок, не потрібно чекати листоношу/кур'єра. Особливо зараз, під час воєнного стану, коли ситуація така, що паперовий рахунок може затриматися. Та й коли платите в особистому кабінеті чи за посиланням з Viber/SMS, не нараховується комісія», — розповів він.

Зокрема, платити за світло без комісії можна в особистому кабінеті на сайті YASNO. Для цього на сторінці, яка відкривається одразу після входу до кабінету, необхідно натиснути «Обрати електронний рахунок».

Також на сайті YASNO є функція «Замовити електронний рахунок на Viber». Після заповнення форми слід залишити позначку навпроти «Я хочу щомісяця отримувати електронні рахунки».

Нагадаємо, напередодні українцям підказали, як уникнути переплат за електроенергію.

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