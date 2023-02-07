В Києві горіла квартира на 17-му поверсі, рятувальники не змогли застосувати автодрабину через припарковані авто

Вночі 6 лютого у Києві сталася пожежа на 17-му поверсі багатоповерхового будинку. Інформація рятувальникам про пожежу, що виникла у 17-поверховому житловому будинку по вул. Василя Касіяна, 2/1 у Голосіївському районі столиці надійшла близько 11 години вечора.

Прибувши на місце НП, бійці встановили, що спалах стався на одному з балконів на 17 поверсі з поширенням полум'я всередину офісного приміщення.

Під час гасіння пожежі рятувальники вивели 2 людей на свіже повітря.

«О 00:00 спалах було локалізовано на площі 70 кв. м та о 00:17, 7 лютого — ліквідовано», повідомили у столичному ДСНС.

У ДСНС уточнили, що гасіння пожежі ускладнювало те, що прибудинкова територія була запаркована приватними автомобілями, і великогабаритна техніка рятувальників не могла під'їхати ближче до місця виникнення спалаху.

Також, до місця пожежі не змогла під'їхати автодрабина, за допомогою якої можна було б організувати гасіння ззовні. Тому пожежники прокладали рукавну лінію, що забирало дорогоцінний час, щоб можна було ліквідувати пожежу всередині будівлі.

На місці було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 32 рятівника.

Очевидці повідомляли, що причиною пожежі нібито став генератор на балконі.

Нагадаємо, у Княжичах під Києвом загинули троє людей через неправильну експлуатацію генератора.

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