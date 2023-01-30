У центрі Києва спалахнула потужна пожежа: перші фото та відео

Ранок понеділка виявся не зовсім вдалим для деяких жителів столиці: в одному з приватних будинків, розташованого у Голосіївському районі Києва, спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ДСНС міста Києва.

Дим було видно в сусідніх багатоповерхівках

Інцидент стався у понеділок вранці, 30 січня, в одноповерховій будівлі в районі проспекту Науки.

Зазначається, що на момент загоряння у приміщення перебував чоловік, якого вдалося врятувати — його вивели рятувальники з опіками нижніх кінцівок та надали першу медичну допомогу.

Аби дістатись всередину будинка, довелося зрізати двері

Також із будинку було винесено кисневий балон, чим попереджено можливий вибух.

Окрім рятувальників, на місці події працюють також швидка допомога та поліція.

В ДСНС Києва повідомили, що для ліквідації загоряння задіяли 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Опубліковано фото з місця події, тим часом спеціалісти встановлюють причини пожежі.

Місце виникнення пожежі

Рятувальникам довелося зрізати покрівлю будинка

Вибуху газового балона вдалося запобігти

Нагадуємо, напередодні під Києвом через неправильну експлуатацію генератора, встановленого у гаражному приміщенні з поганою вентиляцією, насмерть вчаділи 45-річний господар будинка та двох його гостей — 51-річний чоловік та 48-річна жінка.

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