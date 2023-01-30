У центрі Києва спалахнула потужна пожежа: перші фото та відео
Ранок понеділка виявся не зовсім вдалим для деяких жителів столиці: в одному з приватних будинків, розташованого у Голосіївському районі Києва, спалахнула пожежа.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ДСНС міста Києва.
Інцидент стався у понеділок вранці, 30 січня, в одноповерховій будівлі в районі проспекту Науки.
Зазначається, що на момент загоряння у приміщення перебував чоловік, якого вдалося врятувати — його вивели рятувальники з опіками нижніх кінцівок та надали першу медичну допомогу.
Також із будинку було винесено кисневий балон, чим попереджено можливий вибух.
Окрім рятувальників, на місці події працюють також швидка допомога та поліція.
В ДСНС Києва повідомили, що для ліквідації загоряння задіяли 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.
Опубліковано фото з місця події, тим часом спеціалісти встановлюють причини пожежі.
Нагадуємо, напередодні під Києвом через неправильну експлуатацію генератора, встановленого у гаражному приміщенні з поганою вентиляцією, насмерть вчаділи 45-річний господар будинка та двох його гостей — 51-річний чоловік та 48-річна жінка.253
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