Чемпіону Олімпійських ігор, знаменитому російському фігуристу 45-річному Роману Костомарову, котрого госпіталізували майже місяць тому через пневмонію, напередодні ампутували обидві стопи, повідомляє ТАСС.

«На жаль, довелося ампутувати обидві стопи, — розповіло джерело. — Операція пройшла без ексцесів, загалом організм іде на одужання. Наразі триває боротьба за руки. Роман у свідомості. Загальний стан покращується. Але він продовжує перебувати в реанімації під наглядом лікарів».

Також повідомляється, що після операції Костомаров під крапельницею, температура скаче. Лікарі роблять регулярні перев'язки та беруть аналізи.

Нагадаємо, що в січні Костомарова вночі екстрено госпіталізували з пневмонією і направлено в реанімацію. Пізніше з'явилася інформація про те, що фігурист у тяжкому стані і перебуває у медикаментозній комі. Спортсмена підключили до апарату ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), але 24 січня необхідність цього відпала, у спортсмена зберігався сепсис і спостерігалися проблеми з кровообігом. Вказувалося, що гангрена поширюється на пальцях ніг.

Зазначимо, що на початку січня Костомаров виступав у новорічному шоу «Чарівник країни Оз». На Олімпіаді в Турині у 2006 році він виграв золоту медаль у дуеті з Тетяною Навкою (уродженка України, дружина прессекретаря путіна — пєскова). Крім того, фігуристи двічі ставали чемпіонами світу, тричі — чемпіонами Європи та переможцями фіналу серії Гран-прі. Костомаров також відомий своїми виступами у телевізійному шоу «Льодовиковий період».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитому футболісту ампутували ногу.

Фото ТАРС

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