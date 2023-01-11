Олімпійський чемпіон Турина-2006 з фігурного катання росіянин Роман Костомаров, який потрапив до списку санкцій російських та працюючих у росії спортсменів, що підтримують війну, був у терміновому порядку госпіталізований до однієї з лікарень москви.

У колишнього спортсмена, який продовжує заробляти на життя участю в різних льодових шоу, діагностували важку форму пневмонії та під'єднали до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

«Роман потрапив до лікарні з пневмонією, лежить на ШВЛ, — наводить слова хореографа льодових шоу Максима Стависького портал РИА Новости. — Лікарі кажуть, що це не COVID. Під час виступів у шоу він покашлював, але температури не було, тому він не звертався за допомогою, бо не було на той момент причин для занепокоєння. Але зараз лікарі оцінюють ситуацію як вкрай важку».

Додамо, що Костомаров відкрито підтримав військові дії, розв'язані країною-терористом проти України. «Так довго терпіти західний вплив на всю ситуацію в усьому світі, а зараз із Україною у своїх інтересах — це утопія! Росія — не терпіла! Росія ніколи нікого не чіпала та не нападала!» — написав колишній фігурист на своїй сторінці в Instagram у перший же день війни.

Додамо, що Костомаров, окрім олімпійського «золота», також двічі завоював нагороди найвищої проби на чемпіонатах світу та тричі — на європейських першостях. Усі найгучніші перемоги в кар'єрі фігуриста були здобуті в парі з уродженкою Дніпропетровська Тетяною Навкою — нинішньою дружиною прессекретаря кремлівського фюрера дмитра пєскова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного шахіста Анатолія Карпова знайдено непритомним та з важкими травмами біля держдуми росії.

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