Антициклон Elisabeth почистить небо: синоптик про погоду в Україні найближчими днями

У середу, 8 лютого, в Україні утримається сира морозна погода. Найближчої ночі очікується −9…−15 градусів, завтра вдень −1…−7 градусів.

Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

Вітер сильний, штормовий — на сході та півдні України. У Криму хмарно.

«Антициклон на ім'я Elisabeth розганяє завтра в Україні всі хмари, почистить небо до зоряної ночі, до блакитного і навіть сонячного дня», — пише Діденко.

У Києві завтра вночі −10…−13, вдень −2…−5 градусів. Опадів не передбачається. День у столиці буде сонячним.

Орієнтовно з 11−13 лютого морози поступово відступлять по всій Україні. Ослаблення морозів у Києві також передбачається орієнтовно з 11 лютого.

Нагадаємо, 10 лютого на Землю обрушиться сильна магнітна буря. Метеозалежні люди можуть відчувати її негативний вплив до та після бурі.

У дні магнітних бур медики рекомендують більше бувати на повітрі, замінити напої, що бадьорять, заспокійливими трав'яними чаями та соками, пити більше води.

Заздалегідь слід подбати про те, щоб вдома були необхідні ліки, особливо людям з хронічними захворюваннями.

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