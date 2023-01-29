У лютому на українців чекають дві сильні магнітні бурі: названі дати, коли потрібно поберегтися

Перша десятиденка лютого, як і у січні, ознаменується магнітними бурями різної інтенсивності.

Так, сильна буря очікується 5 лютого, а 7 лютого — буря середньої інтенсивності.

Сильна буря знову впаде на землю 10 лютого. А 15 лютого очікується слабка магнітна буря.

Метеозалежні люди можуть відчувати негативний вплив до і після бурі. Втім, певний дискомфорт може відчуватися й тими, чий організм на погодні зміни зазвичай не реагує. А ось людям із хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинними, краще поберегтися.

У такі дні можуть відчуватися дискомфорт, головний біль, стрибки тиску, біль у суглобах або загострення хронічних захворювань.

Традиційні поради — не виконувати важкої роботи, відкласти на інший час інтенсивні спортивні заняття, уникати стресових ситуацій. У дні магнітних бур краще просто погуляти на свіжому повітрі, замінити напої, що бадьорять, заспокійливими трав'яними чаями та соками, пити більше води.

Заздалегідь слід подбати про те, щоб удома були необхідні ліки, особливо людям із хронічними захворюваннями, а також знеболювальне.

Тим, хто різко реагує на погодні зміни, нагадаємо, що 28 січня циклон Jan приніс до України опади, яких із понеділка, 30 січня, побільшає. Очікуються сніг та мокрий сніг.

Фото Pixabay

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