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Україна

В Україні призначено голів трьох ОВА: хто буде керувати областями

16:56 7 лютого 2023
Кабмін

Кабінет Міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади керівників трьох обласних військових адміністрацій.

Про це повідомили в Уряді.

Так, Дніпропетровською областю буде керувати Сергій Лисак, Запорізькою — Юрій Малашко, а Херсонською областю — Олександр Прокудін.

Сергій Лисак зараз обіймає посаду начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області. До липня 2022 року був начальником Управління СБУ у Житомирській області. Раніше був співробітником спецпідрозділу «А» («Альфа»).

До призначення Юрій Малашко був виконувачем обов'язків голови Антитерористичного центру при СБУ.

Олександр Прокудін з 2000 року працював в органах внутрішніх справ. У вересні 2019 року очолив ГУНП у Херсонській області. Його звільнили у 2022 році, призначивши іншого главу за кілька днів до масштабного вторгнення Росії в Україну. Прокудін брав участь у деокупації Херсона.

Наразі не відомо, хто може очолити Київську та Сумську області.

Нагадаємо, 24 січня 2023 року Кабінет міністрів погодив звільнення очільників п'ятьох областей.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні Верховна Рада проголосувала за призначення Ігоря Клименка на посаду керівника МВС.

Василь Малюк призначений на посаду глави Служби безпеки України.

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