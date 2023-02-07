ЗСУ «відмінусували» ще один ворожий штурмовик Су-25 і завдали ударів по скупченню ворога — Генштаб

Протягом доби Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім нових ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу «Орлан», повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Російський ворог завдав по Україні одного ракетного і 16 авіаційних ударів, а також здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області.



На найгарячішому — Бахмутському — напрямку обстрілів зазнали зокрема, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області, а загалом ворог атакував понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 міст і сіл, а на Херсонському від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів, включаючи обласний центр.

В тимчасово окупованому Мелітополі окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство російської федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі, погрожуючи звільненням з роботи.

Нагадаємо, росія прагне відтіснити українську армію якомога далі від Криму, який є найбільшою здобиччю володимира путіна і який він хоче захистити понад усе, однак звільнення Мелітополя може зламати ці сподівання кремля, вважають західні військові аналітики.



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