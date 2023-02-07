«Суспільство вимагає суттєвих змін»: Андрій Смирнов про доступність та якість правосуддя в Україні

Без доведення до ладу судової реформи, без міцних і доброчесних інституцій у судовій владі, без відновлення довіри до неї, мова про інвестиції в Україну не йде саме через відсутність механізмів справедливого захисту цих інвестицій. Про це в інтерв’ю главреду LB Соні Кошкіній заявив заступник очільника Офісу Президента Андрій Смирнов, який опікується основним полем юридичних питань та є одним із головних драйверів профільної реформи.

«Зустріч з Великою сімкою була першою робочою в такому форматі, і першою вона була саме тому, що судова реформа і надалі залишається пріоритетом для ключових міжнародних партнерів України. Власне, без доведення до ладу цієї реформи, без міцних і доброчесних інституцій у судовій владі, без відновлення довіри до неї, мова про інвестиції не йде саме через відсутність механізмів справедливого захисту цих інвестицій у судах», — розповів Андій Смирнов.

За його словами, історичний період, у якому перебуває країна, вимагає суттєвих змін, а судова влада має прокинутися і зрештою зрозуміти, що більше не існуватиме в тих реаліях, у яких вона існувала і працювала до повномасштабного вторгнення.

«Багато людей після перемоги України повернуться додому, багато військових. І повірте, що їхні очікування доступності правосуддя, якості правосуддя і справедливих рішень будуть максимально високими. І я дуже переживаю за те, що методи вирішення або методи досягнення цієї справедливості будуть дуже сильно відрізнятися від тих, що були 2014 року, коли були так звані сміттєві люстрації тощо», — говорить він.

Смирнов назвав останні 30 років симуляцією змін та переформатуванням судової влади під кожну окрему політичну команду.

«Ключовою проблемою всіх етапів судової реформи протягом цих років було те, що ми мусили шукати компроміс саме з судовою владою. Дуже часто місце сидіння визначає і точку зору. Це я про функціонерів судової влади. Вони завжди апелювали до того, що їхній голос має бути вирішальним під час визначення вектора судової реформи, і скажу вам відверто, це сильно заважало завжди. А зараз історичний момент, коли треба шукати компромісу, однак і уважно дивитися, чи не ховається за цим компромісом спроба затягування реформи, збереження „старих добрих“ правил гри в галузі. Ці правила треба змінювати, брати кращі світові практики, оптимізувати інституції, йти до найвищих стандартів», — говорить він.

Смирнов вважає, що окремі функціонери сконцентрувати важелі впливу на судову реформу в руках окремих осіб. І це точно не про реформу та не про розвиток незалежних інституцій, говорить чиновник.

«Ми налаштовані на максимально кардинальні і рішучі кроки. Ми хочемо, щоб у країні запанував правовий порядок. Ми хочемо, щоб у цій країні нарешті була правова визначеність. Ми хочемо, щоб у цій країні був Верховний Суд як суд права. Ми хочемо максимальної адаптації законодавства України до стандартів Євросоюзу», — наголосив заступник очільника ОП.

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