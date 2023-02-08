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«Леопарди» — не головне: військовий експерт розповів, яка техніка зараз важливіша для ЗСУ, ніж західні танки

12:57 8 лютого 2023
БМП Bradley

Для Збройних Сил України набагато важливіші бойові машини піхоти, ніж танки Leopard.

Про це заявив директор з російських досліджень Центру військово-морського аналізу в Арлінгтоні (штат Вірджинія) Майкл Кофман, пише ВВС. За його словами, сотні БМП Bradley більш значущі, ніж Leopard як для відбиття майбутнього російського наступу, так і для контрнаступу.

Експерт зазначив, що західна бронетехніка почне прибувати в Україну у більш-менш значних обсягах кількостях ближче до кінця весни. Проте зобов'язання західних країн поставити її полегшують для України планування до цього моменту. За будь-яких наступальних операцій, навіть найуспішніших, ЗСУ можуть втратити сотні машин, але нові поставки поповнять ці втрати.

Він також припустив, що кількість ракет, які випускаються російськими військовимипо українським містам (приблизно раз на два тижні), «починає знижуватися до тієї кількості ракет, які вони можуть виробити за місяць».

Нагадаємо, що Польща анонсувала передачу Україні загалом 300 танків.

А депутати Швейцарії планують обговорити законопроект, яким передбачається надання дозволів Німеччині, Іспанії та Данії, відправляти в Україну боєприпаси швейцарського виробництва.

Фото з Вікіпедії

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