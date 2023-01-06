США розглядають можливість постачання Україні бронеавтомобілів Bradley: Вашингтон

Сполучені Штати розглядають можливість постачання Україні американських бойових машин піхоти Bradley, підтвердив президент США Джо Байден агентству Reuters. Машини Bradley з потужною гарматою використовуються американськими військовими для транспортування військ на полі бою з середини 1980-х років.

Байден ствердно відповів у середу, 4 січня, на запитання журналістів, чи обговорюється можливість надання бронетехніки. Про це в грудні повідомляло агентство Bloomberg.

На озброєнні американської армії є тисячі машин Bradley, але поки що неясно, скільки з них США нададуть Україні. Але Вашингтон може оголосити деталі нового майбутнього пакету військової допомоги найближчими днями.

Байден не згадав про танки Abrams, які прагне придбати Україна, зазначає Reuters. Як повідомила газета The Washington Post, за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до США, Київ поки що марно просив адміністрацію Байдена про надання якогось сучасного озброєння. За даними видання, неназвані чиновники Міністерства оборони США вважають, що в Україні достатньо танків, а американські машини Abrams дуже складні в обслуговуванні і важкі в експлуатації.

За даними Reuters, США вже надали Україні понад 21 мільярд доларів допомоги у сфері безпеки з початку повномасштабного вторгнення росії і поступово постачають їй все більш досконале озброєння.

Нагадаємо заяву президента Байдена про те, що Україна отримає необхідну гуманітарну та військову допомогу.

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