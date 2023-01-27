Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який неодноразово закликав надавати Україні більше зброї, в інтерв'ю для французького телебачення висловив думку, що Франція була занадто піддана впливу російської пропаганди, але це змінюється, зважаючи на жорстокість цієї варварської війни. Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вже заявив, що міністр оборони його країни Себастьєн Лекорн отримав доручення опрацювати можливість постачання Україні важких танків. Президент також додав, що поставки зброї повинні координуватися з «основними союзниками» без «ослаблення нашої власної обороноздатності».

Хоча ці слова пролунали ще до рішення США та Німеччини про постачання танків, відомо, що Джо Байден говорив з Еммануелем Макроном та іншими європейськими лідерами про подальшу допомогу Україні. Конкретні рішення ще не прийняті. У цьому контексті варто також нагадати, що на початку січня Франція, Німеччина і США зобов'язалися поставити французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.

«Режим путіна — це колос на глиняних ногах, але він залишається колосом», — заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Він підкреслив, що Захід «повинен бути більш сміливим» у підтримці України.

«росія має величезну перевагу над Україною, тому допомагати Україні захищати свою свободу означає захищати європейські цінності, — оцінив він. — Ми вже поставили в Україну 250 танків. Крім того, найближчими тижнями Польща надішле ще 60 сучасних танків, ми також передамо 14 „Леопардів“. Таким чином, загалом ми передамо українцям понад 300 танків».

Тим часом Пентагон прийняв рішення збільшити виробництво артилерійських снарядів для України в шість разів.

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