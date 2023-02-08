За гарячими слідами: СБУ затримала російського агента, котрий коригував обстріл центру Харкова 5 лютого (фото, відео)

СБУ «по гарячих слідах» затримала агента рф, який коригував ракетні удари по Харкову 5 лютого. Ним виявився місцевий мешканець.



«Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога. Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. При чому після „прильотів“ вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань», — повідомляють в українській спецслужбі.



Фото СБУ

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів.





Як зʼясувало слідство, ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На «завдання» зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Співробітники спецслужби затримали його безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога — збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 7 лютого ворог знов вдарив по Харкову ракетами С-300. Під обстріл, зокрема, потрапили промислове підприємство та Центральний парк. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Фото СБУ

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