«Вона як ніхто заслужила цю нагороду»: брат героїні «ФАКТІВ» просить для неї звання Героя України посмертно

Українці створили петицію, в якій просять надати звання Героя України Марії Власюк — медикині 80 десантно-штурмової бригади, яка навесні загинула на Луганщині під час евакуації поранених побратимів. Про військову з позивним Сімба «ФАКТИ» розповідали раніше. Опублікував петицію брат 27-річної дівчини — Іван Власюк, закликавши небайдужих її підписати.

«Марія, закінчивши Рівненський базовий медичний коледж, працювала у Рівненській міській лікарні рентген-лаборантом на комп'ютерній томографії. Під час процедур спілкувалася з військовими-фронтовиками, що лікувались від ран, одержаних на сході України. У 2015 році вирішила піти на військову службу, — повідомляє у петиції брат Іван Власюк. — У 2017 році отримавши військовий квиток пішла працювати за контрактом у 80-у окрему десантно-штурмову бригаду. У листопаді 2017 року її відправили на курси молодого бійця в навчальний центр „Десна“, де вона 2,5 місяця оволодівала військовою наукою».

Після курсу молодого бійця Марію Власюк призначили на посаду фельдшера приймально-сортувального відділення. Далі — перевели на посаду фельдшера евакуаційного відділення.

«А потім були військові курси у Литві. У жовтні 2018 році знайшлася вакансія військового медика на Донецький напрямок. Перша ротація на сході тривала впродовж семи місяців: Маріуполь, Бердянськ, Новоазовськ, Широкине. У парі з водієм забирали поранених на передовій та швидко везли у госпіталь. Після закінчення ротації перейшла до іншої бригади батальйону. Під час відпустки пройшла курс тактичної бойової медицини у тому ж таки навчальному центрі „Десна“. Була на курсі „бойовий медик взводу“, який тривав 3,5 місяця. Повернувшись у бригаду, викладала цивільну медицину. 2020 року знову повернулася на схід України. Там зустріла повномасштабне російське вторгнення в Україну. Обіймала посаду фельдшера евакуаційного відділення медичної роти. Загинула за нашу Батьківщину 24 травня 2022 року під час бойових дій біля села Білогорівка на Луганщині, рятуючи життя побратимів».

Ще під час служби Марії у Збройних Силах України у квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський нагородив її орденом «За мужність» ІІІ ступеня, але нагороду її рідні отримали вже після її смерті.

«Вона була справжнім патріотом, мужнім хоробрим воїном, щирою, усміхненою, сильною духом. Вона найбільш заслужила звання „Героя України“, вона до останнього свого подиху рятувала наших хлопців, які боронили нашу землю, віддала своє життя».

Нагадаємо думку експосла Польщі в Україні Яна Пєкло: «Поразка ще одного наступу означатиме кінець путіна».

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