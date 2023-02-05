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Україна

«Поразка ще одного наступу означатиме кінець путіна», — експерт

21:29 6 лютого 2023
Ян Пєкло

Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло на телеканалі wPolsce. pl заявив, що ситуація на фронті викликає занепокоєння, не в останню чергу через те, що Україна наразі не має достатньо сучасного обладнання, включаючи важкі танки та далекобійну артилерію, щоб зупинити російський наступ. Водночас, за його словами, позиції володимира путіна в росії можуть бути слабшими, ніж багато хто думає.

«Позиція путіна не настільки сильна, як можна було б припустити з різних комюніке, що надходять з кремля, і може бути спроба усунути його від влади, що відкриє нове поле для маневру в можливих мирних переговорах, — каже він, додаючи, що так вважає і низка експертів. — Він грає на великі ставки».

Ян Пєкло зазначає, що російський президент сповнений рішучості досягти успіху в черговому наступі в Україні.

«Наразі програш чергового наступу, як путін програв наступ на початку війни, означає його кінець. Він грає на великі ставки, адже ця ставка — можливо, навіть його життя», — підкреслює він.

Ян Пєкло зазначає, що Європейський Союз не завжди був на боці України:

«Безсумнівно, великою недбалістю як з боку ЄС, так і Заходу в цілому було те, що він дозволив розгортання цього сценарію у 2014 році, кінець якого ми спостерігаємо сьогодні».

Раніше про те, що програш у війні коштуватиме путіну влади в росії, заявив соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман.

Читайте також: «Нічого, окрім бажання знищити Україну, у мізках у путіна немає. І це означає, що будь-які домовленості будуть порушені», — Леонід Невзлін

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