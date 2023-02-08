Кінець нейтралітету: більшість швейцарців підтримують передачу зброї Україні

Швейцарія готова до серйозного перегляду свого традиційного нейтралітету, якого країна дотримується з 1815 року. Як уже повідомляли «ФАКТИ», причиною цього стала війна, яку розв'язала росія проти України. Масові злочини проти людяності, які продовжують чинити російські агресори, змушують громадян Швейцарії змінювати своє ставлення до нейтральної позиції, яка досі вважалася за головний постулат зовнішньої політики країни.

Агентство Reuters повідомляє, що останнє опитування громадської думки показало — 55% жителів Швейцарії підтримують передачу озброєнь Україні. Йдеться про реекспорт, тобто про боєприпаси та зброю, які виробили швейцарські компанії і які зараз перебувають на озброєнні третіх країн.

Рік тому реекспорт підтримувало лише 25% швейцарців.

«Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною Західного світу. Швейцарську зброю Україні хочуть передати країни, які поділяють ті самі демократичні цінності, що й ми. Ці країни хочуть підтримати Україну та зробити щось реальне для безпеки та стабільності усієї Європи. І вони не розуміють, чому Швейцарія каже їм „ні“. Ми не повинні ветувати бажання інших допомагати Україні. Якщо ми й надалі так робитимемо, то допоможемо росії. А це і є справжнім порушенням нейтралітету», — заявив Reuters лідер центристської партії Швейцарії FDP Тьєррі Буркарт.

За дозвіл на реекспорт готові проголосувати і кілька інших партій, які представлені в парламенті Швейцарії. Проти виступають лише «зелені» та Народна партія (SVP). Але навіть у їхніх лавах спостерігається розкол із цього важливого питання.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел вважає, що Захід має відправити Києву все, окрім ядерної зброї.

Фото dw. de

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