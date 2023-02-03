Нейтральна Швейцарія може піти на безпрецедентний крок: у країні заговорили про продаж майже 100 танків Leopard-2

Через вторгнення російської армії в Україну Швейцарія може піти на безпрецедентний крок і змінити формат свого нейтралітету. Зміни в законодавстві дозволять Україні не тільки отримувати швейцарські боєприпаси, а й розраховувати на майже 100 танків Leopard-2, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

У бункері в гірській місцевості на сході Швейцарії десять років перебувають на консервації близько 100 танків Leopard 2, призначених для списання, оскільки вважалося, що бронетанкова війна в Європі залишилася в минулому. Їхнє повернення в поле зору громадськості після оголошення про те, що Німеччина та інші європейські держави відправлять свої танки в Україну для захисту від російських атак, активізувало дебати про те, як і коли нейтральна країна може посилити власну допомогу. Про постачання зброї безпосередньо на поле бою не може бути й мови. Але провідні політики закликають продати «Леопарди» за символічну плату Польщі, Словаччині та Чехії замість танків, які їхні уряди планують відправити в Україну.

«Війна змінила дискусію в Швейцарії, — каже Майя Рінікер, член парламенту від центристської та пробізнесової партії СвДП, яка внесла пропозицію про передачу танків. — Ми не можемо відмовитися від танків. Ми не можемо відмовитися від швейцарського нейтралітету, але ми повинні говорити про те, які можливості ми маємо для підтримки країн, що відстоюють ті ж демократичні цінності, що і Швейцарія».

«Навіть якщо рішення про продаж танків не є неминучим, національні дебати про допомогу іншим країнам у виграші війни в Європі були б майже немислимими у Швейцарії ще рік тому», — пише Bloomberg.

Рішення Німеччини порушити історичне табу і відправити «Леопарди» в Україну, а також зростаюча міжнародна критика на адресу швейцарців за блокування поставок зброї на прохання союзників спричинили зміну суспільних настроїв: за результатами нещодавнього опитування, понад половина населення в цілому підтримала дозвіл на реекспорт виготовлених у Швейцарії боєприпасів для допомоги Україні у війні.

96 танків, що зберігаються у Швейцарії, становитимуть майже третину з 300 танків, які, за словами президента України Володимира Зеленського, необхідні для того, щоб переломити хід війни з росією. Будь-який продаж танків вимагатиме їх масштабного виведення з експлуатації, а отже, і відповідної резолюції парламенту, повідомила електронною поштою речниця Міністерства оборони Швейцарії. Наразі Швейцарія не отримала жодного запиту від Німеччини про продаж частини танків виробнику Rheinmetall AG, а також не має жодних запитів від інших країн, повідомила вона.

Наявність такої кількості бойових машин підкреслює, наскільки сильно мілітаризована Швейцарія, яка не має виходу до моря, і наскільки важливою є її збройова промисловість. У 2021 році за кордон було поставлено зброї на суму понад 800 мільйонів доларів, а військова служба в країні все ще є обов'язковою, попри її нейтральний статус.

Депутати Швейцарії планують обговорити законопроєкт, який набирає певної популярності у парламенті. Він дозволить Німеччині, Іспанії та Данії також відправляти на фронт боєприпаси швейцарського виробництва.

Нагадаємо, що Британія була першою країною, яка вирішила надати українцям важкі бойові танки. Пізніше британський солдат пояснив, чому Challenger, передані Україні, викликають жах у росіян.

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