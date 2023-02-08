Справа МН17: розслідувачі опублікували важливу розмову путіна

Через два з половиною місяці після завершення суду над обвинуваченими у справі MH17 слідча група оголосила, що зробила все можливе для встановлення інших підозрюваних, але більше не може висунути звинувачення нікому іншому. При цьому слідчі заявили, що відповідальність за подію несе володимир путін, повідомляє ВВС.

На пресконференції у справі MH17 також прозвучав запис, який слідчі назвали розмовою самого путіна з ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким.

Повідомляється, що запис було зроблено у листопаді 2017 року. Ця розмова, на думку JIT, показує, наскільки росія та особисто володимир путін були залучені до дій терористів на Донбасі.

Розшифровка запису:

- [Голос Путіна]: Алло.

- [Голос Плотницького]: Так, добрий вечір.

- Ігоре Венедиктовичу, добрий день.

- Так.

- Доброго дня, кажу. Вітаю!

- Так, здрастуйте, пане президент!

- Як справи у вас?

- Так, дякую, Володимире Володимировичу, потихеньку.

- Потихеньку? Як ви оцінюєте ось таку… військову складову?

- Військова складова, мені здається, у нас на досить добрій висоті, тут сказати, що ми якісь слабкі…

- Але загострення немає, не відчуваєте?

- Загострення періодично є, але це саме періодично, викликане зміною дислокації різних військових частин, то перезмінкою. Ну таких особливо жорстоких поки що, слава богу, не було.

- А соціально-економічна ситуація?

- Соціально-економічна ситуація… Ми її досить нормально стримуємо, нівелюємо у різний спосіб, але рівень життя бажає бути кращим. І ми маємо і питання, і пропозиції, як його підвищити, але не завжди нам вдається вирішити ці питання.

- Я вже й Олександру Володимировичу сказав… Можливо, ми тоді… я попрошу колег, які намагаються вам допомогти в різних напрямках, щоб вони мені додатково доповіли, що там відбувається. А може, потім побачимось, поговоримо. Добре?

- Дякую, Володимире Володимировичу, але якщо є така можливість, може бути якось… організація особистої зустрічі?

- Так, я про це й сказав. Побачимося та поговоримо з вами.

- Дякую, Володимире Володимировичу.

- Ігоре Венедиктовичу, я з приводу… ви напевно чули, ініціатива [Віктора] Медведчука з приводу обміну [полоненими].

- Так, звісно, Володимире Володимировичу.

- Як ви до цього ставитеся?

- Ну, дуже навіть позитивно, бо протягом року Україна блокувала і не давала можливості нормального обміну. Наші жителі — а їхня переважна більшість у них, у нас там приблизно 1 до 10 — вони, звичайно ж, страждають у катівнях. І це не просто мовний зворот, ми знаємо, як вони там утримуються на відміну від того, як їхні люди у нас утримуються.

Як писали «ФАКТИ», літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою росією територією Донецької області. Загинули всі 298 людей, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) — громадяни Нідерландів. 24 травня 2018 року Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, надала додаткові докази ключової ролі росії у катастрофі літака рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого було збито літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил рф, що дислокується в Курську.

555

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram