У суді Гааги підтвердили, що малайзійський літак MH17 на Донбасі був збитий російською ракетою

Рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році ракетою російського виробництва, випущеною з поля під Первомайськом на сході України, який на той момент перебував під контролем бойовиків «ДНР».

Про це пише Reuters .

«Суд вважає, що MH17 був збитий ракетою „Бук“ з сільськогосподарського поля під Первомайськом, внаслідок чого загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу», — заявив головуючий суддя Хендрік Стенхейс.

У завданні удару по цивільному борту звинувачуються Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко та сумнозвісний Ігор Стрєлков-Гіркін.

Суд у Гаазі вважає провину Стрєлкова-Гіркіна доведеною, Харченко та Дубинський вважаються учасниками запуску ракети. Пулатова визнано невинним.

Суд також визнав, що територію так званої «ДНР» на момент збиття літака контролювала рф.

Крім того, згідно з висновками суду в Гаазі, ЗРК «Бук», з якого було збито MH17, привезли з росії в Україну, а потім вивезли назад.

У результаті суд засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення.

«Суд засуджує Гіркіна, Дубинського та Харченка до довічного ув'язнення. Суд наказує взяти їх під варту. Розгляд справи в першій інстанції закінчено. Протягом 14 днів може бути подана апеляція», — сказав головуючий суддя.

Також у суді заявили про відсутність пом'якшуючих обставин для обвинувачених.

Однак у рф вже встигли заявити, що відмовляються видавати Нідерландам двох засуджених — Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.

«Конституція росії встановлює пряму заборону на видачу громадян росії іноземним державам. Саме тому жоден, ні другий засуджений не буде видано», — сказало джерело Інтерфаксу в правоохоронних органах.

Нагадаємо, що літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою росією територією Донецької області. Загинули всі 298 людей, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) — громадяни Нідерландів. 24 травня 2018 року Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, надала додаткові докази ключової ролі росії у катастрофі літака рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого було збито літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил рф, що дислокується в Курську.

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