Рашисти завдали авіаудару по Чернігівщині: є руйнування, під завалами люди (фото)

У середу, 8 лютого, рашисти, які напередодні вдарили ракетами С-300 по центру Харкова, обстріляли Чернігівщину з літаків.

Як повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, дві авіаційні ракети типу «повітря-земля» поцілили по Семенівській громаді.

За інформацією оперативного командування «Північ», ракети влучили у промислову будівлю в районі населенного пункта Семенівка.

Фото ОК "Північ"

«Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Ще троє, попередньо, залишаються під завалами. На місці працюють рятувальники», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями рашисти били з артилерії по Дніпропетровщині, де були пошкоджені житлові будинки, електромережі та газопровід

Фото ОК «Північ»

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