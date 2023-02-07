Окупанти били з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджено житлові будинки, електромережі та газопровід

З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти знов обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді.

Обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій.

9 населених пунктів залишились без води, це приблизно 60 тисяч абонентів.

Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, два дня тому ворог вдарив ракетами С-300 по центру Харкова. В місті зруйновані будинки, корпуси університету, загинули люди.

Як повідомляли «ФАКТИ», аналітик Віктор Андрусів, який наразі знаходиться в ЗСУ, вважає, що основними напрямами наступу росіян будуть Лиман, Куп’янськ, Вугледар та Авдіївка.

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