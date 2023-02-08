Рашисти завдали нового ракетного удару по центру Харкова: що відомо на цей момент (фото, відео)

Харків знов зазнав ракетної атаки рашистів.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, по обласному центру завдали ударів, за попередніми даними, ракетами С-300. Росіяни випустили від 6 до 10 ракет, які спрямували у центральну частину міста. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив шість «прильотів». Ракети, зокрема, вдарили по промисловому об"єкту у Київському районі міста. На місці падіння однієї з ракет виникала пожежа. Під обстрілами опинився й Центральний парк Харкова.

Фото зі сторінки Ігоря Терехова

Фото зі сторінки Ігоря Терехова

Фото зі сторінки Ігоря Терехова

У мережу виклали відео запуску ракет з російської Білгородщини.

На даний момент про постраждалих чи загиблих не повідомляється.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харькова, а також про обстріли Миколаївщини та Херсонщини: «Протягом доби противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких — по цивільній інфраструктурі міста Харків, та 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України».

Протягом доби, що минула, ворог, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах населенних пунктів Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Зазнає значних втрат, особливо у живій силі.

Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу «Орлан». Наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.

Нагадаємо, що центр Харкова зазнавав обстрілів 29 січня. Тоді одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок, де загинула жінка похилого віку.

Фото зі сторінки Ігоря Терехова



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