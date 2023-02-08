Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ (відео)

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із несподіваним візитом до Лондона. Це його друга закордонна подорож за час війни, нав'язаної нашій країні росією. Першу Зеленський здійснив до Вашингтона.

Король Чарльз ІІІ прийняв українського лідера в Букінгемському палаці. Після зустрічі з Його Величністю Зеленський вирушив на базу, де навчаються українські військовослужбовці.

Перед аудієнцією у короля президента прийняв у своїй резиденції на Даунінг-стріт 10 прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Зустріч тривала 25 хвилин.

Зеленський також виступив перед членами обох палат британського парламенту. Він закликав Лондон надати ЗСУ бойові літаки.

«У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її!» — заявив Зеленський та запропонував нове гасло спільної боротьби Британії та України проти російської агресії — «Крила за свободу». У парламенті Зеленського вітали тривалими оваціями. Спікер Палати громад Ліндсі Хойл запросив гостя виступити словами «Слава Україні!», промовивши їх українською мовою. У своїй промові Зеленський порівняв події, що відбуваються зараз, зі спільною боротьбою України та Британії проти фашистських загарбників під час Другої світової війни. «Нове зло піднімає голову!», — наголосив він.

Президент України нагадав, що під час попереднього візиту до Лондона, який відбувся до війни, він дякував британцям за «смачний англійський чай». «Сьогодні я покину парламент, заздалегідь подякувавши всім вам за потужні англійські літаки», — заявив Зеленський. Він наголосив, що вони потрібні Україні, щоб захистити небо та цивільні об'єкти від російських ракет.

Під час виступу Зеленський вручив Ліндсі Хойлу шолом одного з найвизнаніших та найуспішніших, за його словами, українських пілотів. Цей шолом є символом продовження спільної боротьби у небі.

«У Британії король — пілот військово-повітряних сил, але сьогодні в Україні кожен пілот ВПС — король!» — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Чарльз у 1970-х служив у Королівських ВПС. Виступ Зеленського у парламенті слухали колишні прем'єр-міністри Борис Джонсон та Тереза Мей. Зеленський і Джонсон міцно потиснули руки. Пізніше Джонсон закликав уряд Сунака дати Україні всі винищувачі Typhoon та танки Challenger, які є у Великобританії.

«Це буде найефективніше та найкраще застосування британської зброї!» — наголосив Борис Джонсон.

Як писали «ФАКТИ», під час свого візиту до Києва Сунак оголосив про пакет нової оборонної допомоги для України.

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