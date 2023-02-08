«Ви простягли руку допомоги, коли решта світу ще не зрозуміла, як реагувати»: Зеленський виступив перед британським парламентом

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до Лондона виступив перед британським парламентом.

«Лондон допомагав Києву з першого дня війни», — наголосив український лідер.

«Велика Британія, ви простягли руку допомоги, коли решта світу ще не зрозуміла, як реагувати», — заявив Зеленський та подякував Борису Джонсону, який у лютому 2022 року обіймав крісло прем'єр-міністра.

Після цього він також подякував чинному прем'єру Ріші Сунаку за те, що Великобританія погодилася передати Україні 14 танків. Зеленський закликав західних союзників підтримувати Київ озброєнням та попросив відправити в Україну бойові літаки.

Президент України наголосив, що важливо підтримувати «світовий порядок, що ґрунтується на правилах». Той, хто інвестує в терор, має бути притягнутий до відповідальності та повинен компенсувати втрати тим, хто постраждав від його дій. Тому Зеленський вкотре закликав до створення спеціального трибуналу для російського керівництва.

«Росія програє! Будь-який агресор програє. Наша перемога змінить світ, і ці зміни давно потрібні світові», — сказав Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що після Лондона президент України летить до Парижа, де зустрінеться із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Греманії Олафом Шольцем.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив про пакет оборонної допомоги для України у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фото: скрін відео

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