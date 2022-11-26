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Україна

Британія вперше з початку війни поставить в Україну вертольоти західного зразка

11:15 26 листопада 2022
вертольот WS-61 Sea King

Україні надають не тільки макрофінансову допомогу. Великобританія приготувала новий пакет військової допомоги Україні: королівство передасть ЗСУ три вертольоти WS-61 Sea King. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Великої Британії.

«Також будуть надані 10 000 артилерійських снарядів, щоб допомогти Україні захистити себе від незаконного вторгнення росії. Ці снаряди посилять обороноздатність України і прибудуть разом з першою поставкою гелікоптерів Sea King, які забезпечать ключові можливості для проведення пошуково-рятувальних операцій. Королівський військово-морський флот Великої Британії організував шеститижневу програму навчання на вертольотах Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України та відповідного інженерно-технічного персоналу», — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Додаткова військова допомога надана після того, як прем'єр-міністр Ріші Сунак відвідав нещодавно Київ, де він оголосив про пакет оборонної допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей пакет включає 125 зенітних гармат і технології для протидії іранським безпілотникам, в тому числі десятки радарів і засоби радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

Велика Британія також постачає зимове спорядження українським військовим.

Раніше Великобританія заморозила російські активи, а Швеція заявила про військову підтримку України.

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