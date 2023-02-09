Дотримуйтесь плану і переходьте до рішучих дій: гороскоп від Анжели Перл на 9 лютого

Четвер, 9 лютого, — день активних та рішучих дій, які потрібно робити, відкинувши будь-які сумніви щодо їх доцільності, вважає відома австралійська астрологиня Анжела Перл.

На її думку, сьогодні можна й потрібно здійснювати фінансові операції, вони будуть успішними як ніколи. Зірки також не мають нічого проти ризику, але все ж таки просять, щоб він був розумним, пише netnews.by.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День виявиться дуже сприятливим. Можна буде обговорити всі нагальні робочі питання та вирішити їх. У Овнів достатньо сил та енергії для того, щоб подолати всі перепони. Імовірні нові знайомства, які виявляться корисними. Особливо легко вдаються справи, які потребують уваги до дрібниць, а також акуратності. Те, що було нудним, видасться цікавим.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День очікується напруженим. Однак це зовсім не налякає Тельців, а навіть навпаки, зарядить енергією. Не варто піддаватися поганому настрою та депресії. Не рекомендується вплутуватися в авантюри. З оточенням можуть бути суперечки та непорозуміння. Тільцям рекомендується цього дня вести переговори у спокійному тоні та не допускати конфліктів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У цей день Близнюкам доведеться не так легко. Їм доведеться виправляти помилки, які нещодавно припустилися інші. Однак при цьому така справа не видасться нудною, а навіть навпаки. Близнюки чудово впораються з усіма завданнями. З'явиться можливість запровадити корисні знайомства. День добре підходить для вирішення питань, які потребують творчого підходу. Близнюки готові до експериментів та нововведень, що піде лише у плюс.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня енергійні Раки впораються з усіма насущними проблемами. Навіть у складних і неоднозначних ситуаціях не важко розібратися. Рекомендується дослухатися до своєї інтуїції. А друга половина дня виявиться дуже цікавою. Можуть статися незвичайні події. Окрім того, з'являться нові ідеї.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Ранок обіцяє бути дуже напруженим. Краще важливих і складних справ на цей час не планувати. Левам навряд чи вдасться з ними впоратися. Доведеться витратити чимало часу на зайві суперечки та сварки з оточенням. Не рекомендується в цей день приймати рішення щодо грошової сфери. Львів чекають на нові цікаві ділові пропозиції, які варті уваги.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Лише наполегливість та винахідливість допоможуть у цей день досягти гарних результатів. Ці якості Діви мають повною мірою. Вони здатні легко знайти вирішення питань, які можуть пригальмувати інших. У роботі очікується помітний прогрес. Також, мабуть, розпочнуться нові ділові відносини, які скоро переростуть у дружні. Доведеться похвилюватися за рідних та близьких.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Завдяки розсудливості та практичності Терезам вдасться уникнути багатьох проблем. Не рекомендується будувати ілюзії. Ні до чого хорошого такий підхід не спричинить. Деякі люди можуть скористатися довірою та наївністю Терезів, що призведе до проблем. Не з усіма близькими вдасться цього дня порозумітися. Доведеться постаратися, щоб уникнути сварок із ними.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На ясність та просте вирішення питань навіть сподіватися не варто. Знадобиться чимало часу, щоб розібратися в багатьох ситуаціях. Навіть перевірені люди не зможуть дати слушну пораду. На роботі з'явиться шанс досягти успіху. Але доведеться відмовитись від відпочинку. Поки що робити покупки не бажано.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться дуже неспокійним і при цьому насиченим. Буде багато справ, на яких не завжди буде можливість зосередитись. Однак, Стрільці при цьому зможуть зберегти спокій. Завдяки доброзичливості оточенняпереймуться до них повагою. Цього дня не варто перенапружуватися. Переживання призведуть лише до безсоння.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Через дрібниці цього дня не варто переживати. Багато справ буде добре. Серйозних невдач немає. Рекомендується спілкуватися з людьми. Можна буде серед них знайти нових союзників. Також з'явиться шанс зробити вдалу покупку, тому упускати його точно не варто.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня Водоліям доведеться вирішувати безліч завдань. Поруч будуть люди, готові допомогти, а також дати слушну пораду. З новими знайомими рекомендується бути обережними. Вони можуть підвести. Якщо з'явиться нудьга, то є шанс посваритися з рідними. Тож краще зайняти себе чимось.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам слід приготуватись здійснити всі заплановані справи. Навряд чи знайдеться той, хто готовий допомогти. Особливо не легко в цей день буде порозумітися з жінками. А ось з чоловіками легко можна буде порозумітися.

Раніше ми писали про те, яким знакам зодіаку пощастить у лютому.

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