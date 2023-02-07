Більше довіряйте своєму серцю та не опускайте руки: гороскоп від Анжели Перл на 7 лютого

Перший вівторок лютого стане для багатьох знаків зодіаку днем випробувань, вважає відома австралійська астрологиня Анжела Перл.

Але саме такі ситуації дадуть можливість отримати необхідний досвід і навички, які допоможуть надалі започаткувати нові прибуткові проєкти. Тому знавець руху зірок радить представникам більшості знаків зодіакального кола сьогодні ні в якому разі не опускати руки та мерщій братися до діла, довіряючи своєму серцю у складних питаннях, пише belnovosti.

Овен

Овнам у цей період доведеться показати оточенню свої можливості та помірятися з ними силами. Деяким представникам знаку Всесвіт влаштує перевірку на міцність. Не варто боятися життєвих труднощів, краще докласти максимум зусиль для їх вирішення.

Телець

У Тельців цей день пройде цілком щасливо та продуктивно. Багатьом представникам знаку вдасться отримати відповіді на питання, що давно хвилюють. Всесвіт дасть їм певні підказки, які допоможуть Тельцям досягти намічених цілей та уникнути труднощів. Деякі справи слід відпустити на самоплив і дати долі самої внести корективи у своє життя.

Близнюки

Близнюкам Анжела Перл радить контролювати свої емоції та висловлювання у цей день, якщо, звичайно ж, вони не ставлять собі за мету посваритися з оточенням. Всі їхні проблеми та переживання будуть надуманими і не мають здорового глузду.

Рак

У Раків настав період застою у справах. Представникам знака слід подумати про те, що вони роблять не так і не боятися вийти із зони свого комфорту, якщо вони бажають продовжувати рухатися до своїх цілей. Їхня попередня справа вже завершена, можна використовувати отримані знання та досвід від цих дій для проведення змін у своєму житті.

Лев

У Левів 7 лютого буде непростим днем, оскільки в цей час їм потрібно буде приймати дуже відповідальне рішення. Від цих дій Львів залежатиме все їхнє подальше життя. Астролог Перл радить їм добре обдумати ситуацію, що склалася, правильно розставити пріоритети і визначити, що для них найбільш значуще і необхідне.

Діва

Діви чекають емоційно важкого дня 7 лютого. Анжела Перл закликає Дів взятися за голову і не мордувати себе необґрунтованими страхами та старими образами. Тільки коли Діви подивляться на ситуацію під іншим кутом, вони зможуть зрозуміти, в якому напрямку вони повинні рухатися далі для досягнення намічених цілей.

Терези

Терезам рекомендується добре подумати про своє життя 7 лютого, зрозуміти, що саме їх не влаштовує в ньому, і постаратися змінити це. Особливо важливо вийти їм з-під опіки людини, яка втручається у їхні фінансові справи. Краще зразу обрубати такі зв'язки, оскільки вони можуть потягнути їх на дно.

Скорпіон

Скорпіони відкриють у собі нові можливості та перспективи, про наявність яких вони навіть не здогадувалися 7 лютого. Рішення, яке Скорпіони ухвалять цього дня, вплине на все їхнє подальше життя. Позитив та гарний настрій супроводжуватимуть Скорпіонів весь день.

Стрілець

Стрільцям у цей час слід трохи знизити свою активність, оскільки довести до кінця раніше заплановані справи у них просто не вистачить сил. Стрільці останнім часом дуже захопилися тим, що намагалися повернути всю течію подій у протилежний бік. Тому вони відвернулися від найголовнішого — своєї родини та близьких.

Козоріг

Козороги в цей день будуть схильні до нападів необґрунтованої паніки. Не варто йти на поводу у нервів, що «розхвилювались», інакше Козероги просто не побачать знаки і підказки Всесвіту, який вкаже їм вірний шлях у ситуації, що склалася. Якщо Козероги зроблять все правильно 7 лютого, то зможуть досягти успіху у дуже важливій справі, про яку давно мріяли.

Водолій

У Водоліїв можуть відбутися зміни в особистому житті. Представники знака вже давно зауважують, що їхній партнер став віддалятися від них, потрібно постаратися зрозуміти причину подібних змін у відносинах. Якщо Водолії не зроблять цього найближчим часом, то зможуть назавжди розірвати зв'язки зі своєю коханою людиною.

Риби

Рибам Анжела Перл радить бути обережними зі своїми бажаннями, тому що наслідки їх здійснення можуть виявитися дуже непередбачуваними. Деякі Риби будуть надто сильно охоплені якимось любовним захопленням у цей період. Не варто перегинати ціпок і не переходити кордон від безневинного флірту до зради, щоб не зруйнувати свою сімейну ідилію.

Жіночий гороскоп на тиждень з 6 по 12 лютого читайте на сайті «ФАКТІВ».

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