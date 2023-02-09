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Події

Терористи вдарили по Дніпропетровщині з важкої артилерії: загинула людина

8:51 9 лютого 2023
Руйнування у Нікополі

Ворог продовжує завдавати артилерійських ударів по Нікополю і прилеглих селах Дніпропетровщини, використовуючи в якості плацдарму окуповану тим територію Запорізької області. Чергова трагедія в Нікополі сталася і минулої ночі — загинув 38-річний містянин. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, окупанти цілеспрямовано били по житловому сектору.

В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено сім господарських споруд, ще одну — зруйновано повністю.

Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін.

Обстеження територій обстрілу триває.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, під час ворожого удару по центру міста Краматорська Донецької області було зруйновано багатоповерховий будинок, рятувальники деблокували тіла трьох загиблих, двох людей врятували.

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