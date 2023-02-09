Російський ворог не полишає спроб взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, та продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. При цьому, констатують у Генеральному штабі, активно застосовується оперативно-тактична та армійська авіація для завдання ударів по позиціях наших військ.

Зокрема, авіаударів було завдано по районах населених пунктів Чернігівщини, Харківщини та Донеччини.

Загалом протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло 3 цивільні людини та та ще три — знаходиться у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.

Також зафіксовано нові факти утиску місцевого населення на окупованих територіях — зокрема, в селі Кохане Василівського району Запорізької області, де російські окупаційні війська масово займаються мародерством.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про посилення тиску на мешканців окупованої території Херсонщини, де обшуки та пограбування стали щоденними, — там від людей вимагають прийняти російське громадянство вже до березня.

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