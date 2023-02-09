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Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

8:56 9 лютого 2023
нагородження

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону, який є найвищою нагородою Франції й присуджується за військові або цивільні заслуги.

Про це Макрон написав у Twitter.

«Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — зазначив політик.

Крім того, перед початком переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Еммануель Макрон наголосив, що росія має програти війну, яку розв'язала проти України.

«Ми налаштовані супроводжувати Україну до перемоги і до відновлення її законних і легітимних прав», — заявив Макрон.

Також президент Франції додав, що поточна ситуація в Україні впливає на майбутнє Європи.

«Ми повністю це усвідомлюємо. Відновлення прав України — це справа всіх в Україні, хто сьогодні бореться за мир і за міжнародну безпеку і міжнародне право. Саме це ми відстоюємо», — додав він.

Макрон зазначив, що війна за тисячі кілометрів від Парижу дозволяє «відстоювати кілька простих, але життєво важливих ідей».

«Україна може розраховувати на Францію, на європейських партнерів, на союзників, щоби виграти цю війну. Росія не може і не повинна її виграти», — наголосив Макрон.

Він додав, що поки рф атакуватиме й наступати на Україну, міжнародна підтримка для України продовжуватиметься для відстоювання її майбутнього. Макрон запевнив, що оборонна військова техніка буде й надалі передаватися Україні відповідно до її нагальних потреб.

Нагадаємо, у Великій Британії президент Володимир Зеленський звернувся до всього світу з призовом створити «коаліцію літаків». «Бойові літаки — для України! Крила — для свободи!» — наголосив президент.

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