Кожен військовий пілот — король для українців: Зеленський про важливість отримання ЗСУ авіації для перемоги над злом

У Великій Британії король — пілот військово-повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот військово-повітряних сил — це король для українців та наших сімей. Про це заявив у своєму виступі перед обома палатами парламенту Великої Британії президент України Володимир Зеленський.

«Пілотів так мало, і вони такі цінні, що ми, піддані наших королів, робимо все можливе й неможливе, щоб світ забезпечив нас сучасними літаками, щоб розширити можливості й захистити пілотів, які захищатимуть нас», — сказав президент.

Також Зеленський у своєму виступі подякував британцям за те, що їхня країна була з українцями з першого дня й перших секунд та хвилин повномасштабної війни.

«Британіє, ти почала допомагати, коли світ ще не встиг зрозуміти, як реагувати. Борисе, ти об’єднував інших, коли це здавалось абсолютно неможливим. Дякую тобі. Ви всі тоді показали вашу сміливість і характер. Сильний британський характер. Ви не поступилися Україною. А отже, ви не поступилися своїми ідеалами. А отже, ви не поступилися духом цих великих островів. Дуже дякую вам!» — зазначив український лідер.

На глибоке переконання Зеленського, наші країни бачили різні часи. Наші народи захищали свободу у Другій світовій війні. Нас розділяла залізна завіса. Наші люди пережили кризи й зростання, інфляцію, періоди соціальних втрат і соціальних здобутків.

«Було важко, але ми завжди знаходили в собі сили й витримку, щоб рухатися вперед і досягати результатів. І це — основа наших і ваших традицій. Українці й британці перемогли страх війни й отримали час насолодитися миром. Хай там із чим ми стикалися на різних етапах нашої й вашої непростої історії, і ви, і ми, і все людство досягли одного результату: зло програло. Ми завжди будемо перемагати зло. Це лежить в основі наших — але також і ваших — традицій», — наголосив очільник української держави.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Україна разом з Великою Британією, США та іншими союзниками сформували справжню коаліцію друзів. Потім були створені «коаліція NLAW і Javelin», «коаліція артилерійських снарядів», «коаліція протиповітряної оборони», «коаліція ракет дальнього радіуса дії», «коаліція санкцій» і «коаліція людських цінностей».

«І це все — не лише про зброю. Ми разом довели, що світ справді допомагає тим, хто відважно відстоює свободу. І таким чином прокладає шлях до нової історії. Історії світу, який уміє бути швидким у допомозі. Який уміє бути дієвим в обороні. Який уміє бути принциповим у темні часи. Який сумлінно виконує договори та домовленості. Який не дає злочинцям утекти від правосуддя. Який уміє долати право вето, якщо ним зловживають. Який уміє не боятися й перемагати. Такою має бути нова реальність вільного світу! Я впевнений у цьому», — наголосив Володимир Зеленський.

Однак зло все ще поруч, битва триває, і наш народ щодня продовжує платити життями, болем і сльозами за наближення перемоги. Життями наших героїв, яких ми втрачаємо в боях. Життями наших героїв, які щодня беруть на себе смертельні ризики, щоб урятувати якомога більше наших солдатів і цивільних.

Тому зараз як ніколи актуальне створення наступної коаліції — «коаліції літаків».

«Звертаюся до вас і світу з простими, але дуже важливими словами. Бойові літаки — для України! Крила — для свободи!» — резюмував свій виступ Володимир Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», президент Зеленський передав народу Британії подарунок — шолом від справжнього українського пілота, одного з найуспішніших наших асів — одного з «королів». На шоломі красувався надпис «Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб захистити її».

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