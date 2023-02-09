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«Ми що, тепер з убивць будемо героїв робити?» — у росії відмовились від «пишного похорону» вагнерівця-зека

20:45 10 лютого 2023
вагнерівець

Половина жителів селища Жирекен у Забайкальському краї виступила проти церемоніального похорону загиблого на війні в Україні найманця ПВК «Вагнера» Нікіти Касаткіна. Два роки тому він був засуджений за вбивство. У конфлікт втрутилися чиновники, пише телеграм-канал Astra.

«У нас дійсно неоднозначна ситуація в селищі. Молода людина була засуджена за вбивство. Це було всього два-три роки тому, у людей це в пам'яті. Половина селища каже: „Ми що, тепер із убивць будемо героїв робити?“ Половина каже, що він кров'ю спокутував гріхи. Селище розділилося на два табори, вони там між собою баталії влаштовують», — розповіла голова селища російському виданню «Чита.Ру».

Родичі Касаткіна скаржилися, що їм відмовили в організації прощання в Будинку культури. У підсумку вони погодилися влаштувати прощання в будинку двоюрідної тітки загарбника-вбивці.

Нагадаємо, що за повідомленням Генштабу, ЗСУ відправили у пекло ще 910 окупантів та знищили 10 бойових броньованих машин ворога.

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