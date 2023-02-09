ЗСУ відправили у пекло ще 910 окупантів та знищили 10 бойових броньованих машин ворога, — Генштаб

На фоні наступу зростають втрати окупантів. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони України ліквідували ще 910 російських солдатів, повідомили у Генштабі.

Загальні втрати росіян в Україні за період з 24 лютого 2022 року перевищили 135 тисяч військових.



Українські захисники також знищили:

- танків — 3255 (+2) од.,

- бойових броньованих машин — 6468 (+10) од.,

- артилерійських систем — 2244 (+8) од.,

- РСЗВ — 463 (+2) од.,

- засобів ППО — 232 (+4) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1967 (+6),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5121 (+9) од.

Українці дякують воїнам Сил оборони та бажають їм сил вистояти перед російською ордою.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки та Вугледара.

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