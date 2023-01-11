8 січня у Ярославській області рф похоронили 23-річного ув’язненого Євгена Лосєва, який, будучи засудженим до 14 років колонії суворого режиму, був завербованим у «Вагнер». А невдовзі загинув на території України. Матір окупанта обурило те, що на прощання з ним ніхто не прийшов. Крім того, зека-бійця проводжали без традиційних військових почестей: над цвинтарем не прогримів триразовий залп, не було й почесної варти. Про це повідомляє пропагандистське видання 76.ru.

«Нікого не було. Жодного. Труна закрита була, бо дата стоїть на хресті, він загинув 15 грудня, а ховали 8 січня. Матері сказали, що він загинув, тільки 5 січня. Бо 31-го мати весела була, ялинку наряджала. А в неї син уже загиблим вважався, вона навіть не знала. Усе пройшло без почестей, труна така собі… Ганебники. Хоч би когось одного відправили. Ось тобі, будь ласка», — розповіли російським журналістам односельчани окупанта-вбивці.

Голова сільського поселення Поріччя-Рибне Ольга Кутинська, де жив загиблий окупант, розповіла, що він не перебував у лавах Збройних сил рф. Євген Лосєв потрапив у ПВК «Вагнер» із колонії.

Як повідомляє видання, окупант Лосєв загримів у колонію, коли йому був лише 21 рік, за звірячий злочин. У 2019-му він разом зі своїми знайомими працювали охоронцями в одному з кафе. На подвір'ї кафе розташовувався занедбаний розселений багатоквартирний будинок, у якому мешкали бомжі. У певний момент одному з них спала на думку думка, що безхатченки псують імідж кафе і заважають відвідувачам, тому він вирішив їх позбутися. Троє хлопців прийшли до покинутого будинку з каністрою, всередині якої була горюча рідина. Двоє чоловіків, які в цей момент перебували в одній із закинутих квартир, не змогли вибратися з палаючої будівлі і задихнулися чадним газом. У підсумку суд призначив Лосєву 14 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі на півтора року. На волі Євген мав опинитися тільки у 2036 році.

Йдеться у публікації про те, що родичі загиблих «вагнерівців» не отримують багатомільйонних компенсацій від держави в разі їхньої загибелі. А також не мають права на жодні пільги у вигляді квот на бюджетний вступ до університету, кредитних канікул, відпочинку в санаторії.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по гуртожитку з мобілізованими: «Макіївка 2.0».



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