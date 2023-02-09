В Гаазі представили докази причетності путіна до збиття рейсу МН17, але його не судитимуть

Попри те, що суд по справі катастрофи малайзійського «Боїнга» закінчився, слідчі оприлюднили запис, який вказує на причетність президента путіна до трагедії рейса МН17.

По інформації слідчих, це розмова путіна з ватажком «лнр» Ігорем Плотницьким. Але Нідерланди не будуть притягати до відповідальності главу кремля, адже за місцевими законами, у президента держави-терористки є імунітет. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У великій залі у Гаазі прокурори з п’яти країн показали на екрані очільника кремля, коли його ще приймали в Європі, і тодішні розмови путіна та маріонеток бойовиків «днр» та «лнр» — докази того, що влітку 2014 росія керувала ними вручну.

«Російська влада контролювала війська так званої «лднр», — заявили прокурори.

Впродовж години прокурори оприлюднюють докази — тут і номери «Бука», і маршрут пересування, і телефонні розмови путіна та бойовиків. Але розслідування закрите і суду не буде, принаймні поки що.

«Будь-які подальші докази треба шукати на території росії», — зазначили прокурори.

Юристи пояснюють, чому попри докази на екрані, путіна за збиття «Боїнгу» сьогодні судити не можливо.

«У нас є вагомі причини вважати, що путін брав участь в ухваленні рішення про транспортування ракетної установки „Бук“ у самопроголошену „днр“. Але як голова держави він має імунітет за нідерландськими законами», — наголосила представниця Нідерландів Дігна Ван Бутцелар.

В українській прокуратурі зазначили, що, заподіяти закриттю справи не змогли.

«Нідерланди, згідно угоди між Україною і Нідерландами, виступають головною стороною і будь-яке рішення у цій справі ми маємо узгоджувати з цією стороною», — сказав представник України Олександр Банник.

Представниця Малайзії пояснює, чому ж не шукають хоча б тих, хто натиснув на кнопку.

«Вам потрібно пов’язати підозрюваного напряму з „Буком“, який був використаний для збиття „Боїнгу“. У цій справі нам таких, прямих доказів не вистачає», — сказала вона.

Для суду доказів недостатньо, але слідчі вирішили їх оприлюднити, аби ще раз нагадати про відповідальність російської верхівки за смерть пасажирів. Прокурори обіцяють знову відкрити справу щойно з’явиться хоча б один новий свідок.

Аби поновити розслідування, потрібен доступ до доказів на свідків на території росії. Як і з рештою злочинів держави-терориста спершу Україна має перемогти на полі бою.

Нагадаємо, «Боїнг» малайзійських авіаліній збили влітку 2014 над Донеччиною. Три сотні пасажирів та екіпаж загинули миттєво. Після тривалого розслідування міжнародної групи, Нідерланди заочно засудили двох росіян і одного українця, які були причетні до транспортування ракетної установки. Під час суду два місяці тому прокурори анонсували — це лише початок, розслідування триває.

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