В Києві стався вибух на території колишнього заводу, загинула одна людина

У четвер, 9 лютого, у Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, під завалами можуть бути люди. Усі служби йдуть на місце. Фахівці з'ясовуватимуть причини вибуху, зазначив мер.

«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці одна людина загинула», — пише Кличко.

За інформацією КДВА, попередня причина — вибух газового балона.

Трьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Наразі постраждалим надають медичну допомогу.

Пізніше Кличко додав, що зруйновано будівлю на площі 500 кв. метрів.

«Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталася руйнація будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів», — написав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про вибух газового балона у багатоквартирному будинку під Одесою.

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram